На Волині горіла квартира: госпіталізували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 21:11
Волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 15:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Любешів, де в квартирі у двоповерховому будинку вибухнув газовий балон.
На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судаче.
На місці організували 2 ланки ГДЗС, які в ході розвідки знайшли в квартирі чоловіка 1994 року народження, якого передали працівникам швидкої допомоги.
Пожежу вдалося ліквідувати о 16:47. На гасіння було подано 3 водяних стволи.
Причина пожежі: неправильне влаштування газових приладів, вибух газового балона.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 15:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Любешів, де в квартирі у двоповерховому будинку вибухнув газовий балон.
На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судаче.
На місці організували 2 ланки ГДЗС, які в ході розвідки знайшли в квартирі чоловіка 1994 року народження, якого передали працівникам швидкої допомоги.
Пожежу вдалося ліквідувати о 16:47. На гасіння було подано 3 водяних стволи.
Причина пожежі: неправильне влаштування газових приладів, вибух газового балона.
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