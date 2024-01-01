На Волині горіла квартира: госпіталізували 30-річного чоловіка

На Волині горіла квартира: госпіталізували 30-річного чоловіка
Волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 15:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Любешів, де в квартирі у двоповерховому будинку вибухнув газовий балон.

На місце виклику прибули вогнеборці 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО с. Судаче.

На місці організували 2 ланки ГДЗС, які в ході розвідки знайшли в квартирі чоловіка 1994 року народження, якого передали працівникам швидкої допомоги.

Пожежу вдалося ліквідувати о 16:47. На гасіння було подано 3 водяних стволи.
На Волині горіла квартира: госпіталізували 30-річного чоловіка

Причина пожежі: неправильне влаштування газових приладів, вибух газового балона.
На Волині горіла квартира: госпіталізували 30-річного чоловіка

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