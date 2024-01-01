Брат на чемпіонаті України, сестра – на Олімпіаді: здобутки біатлоністів з Волині

Брат на чемпіонаті України, сестра – на Олімпіаді: здобутки біатлоністів з Волині
20 січня двоє біатлоністів з Волині, рідні брат і сестра Аліна Хміль і Михайло Хміль, показали гарні результати на всеукраїнських та світових змаганнях.

Аліна — єдина представниця з Волині на юнацькій зимовій Олімпіаді-2024 у Південній Кореї, пише Суспільне.

З 99 учасниць в індивідуальних змаганнях волинянка фінішувала з одинадцятим результатом. Це найвищий показник серед усіх представниць з України, які брали участь в індивідуальній гонці.

"Спортсменка дуже добре впоралась зі стрільбою та мала хороший лижний хід.Лише на другому вогневому рубежі Аліна не закрила дві мішені", — зазначили у департаменті.

Кількома годинами пізніше брат Аліни Михайло виборов "срібло на Чемпіонаті України з біатлону серед юніорів та юніорок.

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Теги: Волинь, біатлоністки
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