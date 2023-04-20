На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі

На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі
На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі. Маневицький районний суд замінив волинянці реальний термін на п’ять років двома роками іспитового строку.

Про це пишуть Волинські новини.

У матеріалах справи вказано, що на початку весни минулого року Валентина Г. незаконно висадила на земельній ділянці за місцем проживання насіння нарковмісної рослини конопель в кількості 26 штук. Жінка не мала на це відповідного дозволу.

З вирощених конопель вона хотіла виготовляти олію. Однак 13 жовтня правоохоронці під час обшуку виявили вирощені наркотичні рослини, які вже були напівприсохлі.

Дії пенсіонерки кваліфікували за ч. 3 ст. 309 КК України та ч. 1 ст. 310 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Під час розгляду справи вона визнала свою вину, зазначивши, що вирощувала коноплі з лікувальною метою та хотіла робити з них олію. Суд призначив Валентині Г. покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянка, суд, коноплі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі
Сьогодні, 17:39
У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 16:27
У ГУР оцінили, чи вдається путіну втягнути Білорусь у війну
Сьогодні, 15:25
Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України
Сьогодні, 14:29
«Слова «залишався у Польщі, то був би живий» – для нас, як ніж у серце», – батьки загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Судитимуть волинянку, яка підробила документи та побудувала незаконні споруди в Луцькому районі Судитимуть волинянку, яка підробила документи та побудувала незаконні споруди в Луцькому районі
20 квітень, 2023, 14:11
Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині
10 лютий, 2023, 12:50
Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту
02 вересень, 2022, 12:38
На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту На Волині жінка агітувала за «рускій мір»: її взяли під варту
20 травень, 2022, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі
Сьогодні, 17:39
 0
У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 16:27
 0
У ГУР оцінили, чи вдається путіну втягнути Білорусь у війну
Сьогодні, 15:25
 0
Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України
Сьогодні, 14:29
 0
«Слова «залишався у Польщі, то був би живий» – для нас, як ніж у серце», – батьки загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8