На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі





Про це пишуть



У матеріалах справи вказано, що на початку весни минулого року Валентина Г. незаконно висадила на земельній ділянці за місцем проживання насіння нарковмісної рослини конопель в кількості 26 штук. Жінка не мала на це відповідного дозволу.



З вирощених конопель вона хотіла виготовляти олію. Однак 13 жовтня правоохоронці під час обшуку виявили вирощені наркотичні рослини, які вже були напівприсохлі.



Дії пенсіонерки кваліфікували за ч. 3 ст. 309 КК України та ч. 1 ст. 310 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).



Під час розгляду справи вона визнала свою вину, зазначивши, що вирощувала коноплі з лікувальною метою та хотіла робити з них олію. Суд призначив Валентині Г. покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили пенсіонерку, яка вирощували на власній ділянці коноплі. Маневицький районний суд замінив волинянці реальний термін на п’ять років двома роками іспитового строку.Про це пишуть Волинські новини У матеріалах справи вказано, що на початку весни минулого року Валентина Г. незаконно висадила на земельній ділянці за місцем проживання насіння нарковмісної рослини конопель в кількості 26 штук. Жінка не мала на це відповідного дозволу.З вирощених конопель вона хотіла виготовляти олію. Однак 13 жовтня правоохоронці під час обшуку виявили вирощені наркотичні рослини, які вже були напівприсохлі.Дії пенсіонерки кваліфікували за ч. 3 ст. 309 КК України та ч. 1 ст. 310 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).Під час розгляду справи вона визнала свою вину, зазначивши, що вирощувала коноплі з лікувальною метою та хотіла робити з них олію. Суд призначив Валентині Г. покарання у виді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну.

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