Пріоритетне завдання росіян – витіснити ЗСУ із лівого берега Дніпра, – Міноборони Британії
Сьогодні, 18:13
Російські окупаційні війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра. Для загарбників це - пріоритетне завдання, вважає британське Міноборони.
Попри велику перевагу російське угрупування "Днепр" зазнає невдач, пише LB.ua.
Водночас українські підрозділи, які утримують позиції в згаданому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.
Британці вважають, що причиною провалу штурмів росіян на лівобережжі є погана підготовка і координація, що обмежує їхні наступальні можливості.
Міноборони Британії додало, що у наступні тижні росіяни продовжать наступ у районі Кринок попри значні втрати.
Генштаб ЗСУ у зведенні 19 січня повідомляв про дев'ять безуспішних штурмів росіянами наших позицій на лівому березі Дніпра.
Торік у листопаді стало відомо, що українські морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат.
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Попри велику перевагу російське угрупування "Днепр" зазнає невдач, пише LB.ua.
Водночас українські підрозділи, які утримують позиції в згаданому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.
Британці вважають, що причиною провалу штурмів росіян на лівобережжі є погана підготовка і координація, що обмежує їхні наступальні можливості.
Міноборони Британії додало, що у наступні тижні росіяни продовжать наступ у районі Кринок попри значні втрати.
Генштаб ЗСУ у зведенні 19 січня повідомляв про дев'ять безуспішних штурмів росіянами наших позицій на лівому березі Дніпра.
Торік у листопаді стало відомо, що українські морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат.
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