Пріоритетне завдання росіян – витіснити ЗСУ із лівого берега Дніпра, – Міноборони Британії





Попри велику перевагу російське угрупування "Днепр" зазнає невдач, пише



Водночас українські підрозділи, які утримують позиції в згаданому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.



Британці вважають, що причиною провалу штурмів росіян на лівобережжі є погана підготовка і координація, що обмежує їхні наступальні можливості.



Міноборони Британії додало, що у наступні тижні росіяни продовжать наступ у районі Кринок попри значні втрати.



Генштаб ЗСУ у зведенні 19 січня повідомляв про дев'ять безуспішних штурмів росіянами наших позицій на лівому березі Дніпра.



Торік у листопаді стало відомо, що українські морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра. Для загарбників це - пріоритетне завдання, вважає британське Міноборони.Попри велику перевагу російське угрупування "Днепр" зазнає невдач, пише LB.ua Водночас українські підрозділи, які утримують позиції в згаданому регіоні, зіткнулися з логістичними проблемами.Британці вважають, що причиною провалу штурмів росіян на лівобережжі є погана підготовка і координація, що обмежує їхні наступальні можливості.Міноборони Британії додало, що у наступні тижні росіяни продовжать наступ у районі Кринок попри значні втрати.Генштаб ЗСУ у зведенні 19 січня повідомляв про дев'ять безуспішних штурмів росіянами наших позицій на лівому березі Дніпра.Торік у листопаді стало відомо, що українські морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат.

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