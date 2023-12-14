У Луцьку зіткнулися два автомобілі

У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Дорожньо-транспортна пригода за участі Lexus та Volkswagen трапилася 20 січня близько 13:00 у Луцьку. Патрульні, які прибули на на місце події, встановили, що водій Lexus, рухаючись вулицею Парковою, не дотримався безпечної дистанції та швидкості й допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в патрульній поліції Волині.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.

У винуватця ДТП патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

На нього інспектори склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів ) та ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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