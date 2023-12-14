У Луцьку зіткнулися два автомобілі





Про це



Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.



У винуватця ДТП патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.



На нього інспектори склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів ) та ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода за участі Lexus та Volkswagen трапилася 20 січня близько 13:00 у Луцьку. Патрульні, які прибули на на місце події, встановили, що водій Lexus, рухаючись вулицею Парковою, не дотримався безпечної дистанції та швидкості й допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в патрульній поліції Волині.Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.У винуватця ДТП патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.На нього інспектори склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів ) та ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

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