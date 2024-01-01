Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України

Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України
Воїн з Волині Василь Сікора отримав нагороду від Міністерства оборони України.

Про це повідомила Валентина Маціюк у фейсбуці.

"Гордість батьків! Гордість нашої ОТГ! Гордість нашої України! Щиро вітаємо з нагородою Міністерства оборони України нашого земляка, жителя села Бужани Мар'янівської ТГ, Сікору Василя! Ще зовсім молодий, але такий загартований війною. З перших днів повномасштабної війни Василь пішов боронити рідну землю. Майже два роки під кулями. Поранення, госпіталь, і знову на "бойових". Не один раз зустрічалися з хлопцем, коли здійснювали поїздки на схід.

Завжди захоплювалася мужністю цього, здавалося, ще зовсім юного захисника, який пройшов і побачив дуже багато на свої роки, який зробив дуже багато для нас з вами. Дякуємо за захист! Пишаємося!" - йдеться в повідомленні.
Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України
Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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