Воїн з Волині отримав нагороду від Міноборони України

Василь Сікора отримав нагороду від Міністерства оборони України.



Про це Валентина Маціюк у фейсбуці.



"Гордість батьків! Гордість нашої ОТГ! Гордість нашої України! Щиро вітаємо з нагородою Міністерства оборони України нашого земляка, жителя села Бужани Мар'янівської ТГ, Сікору Василя! Ще зовсім молодий, але такий загартований війною. З перших днів повномасштабної війни Василь пішов боронити рідну землю. Майже два роки під кулями. Поранення, госпіталь, і знову на "бойових". Не один раз зустрічалися з хлопцем, коли здійснювали поїздки на схід.



Завжди захоплювалася мужністю цього, здавалося, ще зовсім юного захисника, який пройшов і побачив дуже багато на свої роки, який зробив дуже багато для нас з вами. Дякуємо за захист! Пишаємося!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїн з Волиніотримав нагороду від Міністерства оборони України.Про це повідомила у фейсбуці."Гордість батьків! Гордість нашої ОТГ! Гордість нашої України! Щиро вітаємо з нагородою Міністерства оборони України нашого земляка, жителя села Бужани Мар'янівської ТГ, Сікору Василя! Ще зовсім молодий, але такий загартований війною. З перших днів повномасштабної війни Василь пішов боронити рідну землю. Майже два роки під кулями. Поранення, госпіталь, і знову на "бойових". Не один раз зустрічалися з хлопцем, коли здійснювали поїздки на схід.Завжди захоплювалася мужністю цього, здавалося, ще зовсім юного захисника, який пройшов і побачив дуже багато на свої роки, який зробив дуже багато для нас з вами. Дякуємо за захист! Пишаємося!" - йдеться в повідомленні.

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