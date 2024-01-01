Російські війська зосередили увагу на інший напрямок фронту на півдні України





Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, — пише



Російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по житлових кварталах. За словами речниці ворог активно використовує дрони, зокрема FPV, та скидає з них осколкові боєприпаси.



"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", – розповіла речниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська зменшили обстріли у Херсонській області та перекинулися на Миколаївщину. Там за останні кілька днів активізувалися атаки безпілотниками.Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, — пише "24 канал" Російські війська обстрілюють акваторію лиману та завдають ударів по житлових кварталах. За словами речниці ворог активно використовує дрони, зокрема FPV, та скидає з них осколкові боєприпаси."Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", – розповіла речниця.

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