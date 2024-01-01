У Луцьку знову перевіряють інформацію про «замінування» навчальних закладів

У Луцьку знову перевіряють інформацію про «замінування» навчальних закладів
20 січня в обласному центрі Волині вибухотехніки знову перевіряють інформацію про "замінування" низки навчальних закладів.

Як повідомили кореспонденти Суспільного, станом на 11:30 відомо, що навчання призупинили у семи школах Луцька: №27, №9, №4, №21, №25, №15 і №14.

Напередодні в місті перевіряли інформацію про "замінування" 11 навчальних закладів. Жодне із них не підтвердилося. Раніше у речниця Нацполіції області Ольга Бузулук зазначила, що анонімні повідомлення надходять на електронну адресу правоохоронців.

"Закликаємо дітей, батьків та вчителів зберігати спокій. Здебільшого, це один з методів ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Поліцейські вживають заходів, аби встановити адресантів та притягнути їх до відповідальності.", — сказала речниця.

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Теги: Луцьк, школи, поліція
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