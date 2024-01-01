У 20 років пройшов запеклі бої повномасштабної війни: загиблому Герою з Волині просять присвоїти почесне звання

Воробею Максиму Васильовичу із села Мокрець Ковельського району, 03.03.2002 року народження.



Про це



"Максим проходив службу за контрактом в 14-ій окремій механізованій бригаді князя Романа Великого. Максим пройшов всі запеклі бої з перших днів повномасштабного вторгнення: Донецьк, Луганськ, Херсон, Харків, обороняв з побратимами також Житомир, Київ, Чернігів. Під час бойового виконання на Харківщині підірвався на міні 10.09.2022 р.



У вересні Максим мав іти у відпустку. Вдома його чекала мама-бабуся, тітка, яку він вважав за сестру, дядько як брат, та ще два менших братика. Він ніколи не падав духом, міг багато кому подати приклад, оскільки головним своїм обов’язком вважав захист нашої держави від ворога.



Йому лише 20, а скільки вже на той момент бачив та пройшов…



Він заслуговує на це звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ!" - йдеться у тексті петиції.



Підтримати Героя можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні просять присвоїти почесне звання Героя України (посмертно)із села Мокрець Ковельського району, 03.03.2002 року народження.Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України."Максим проходив службу за контрактом в 14-ій окремій механізованій бригаді князя Романа Великого. Максим пройшов всі запеклі бої з перших днів повномасштабного вторгнення: Донецьк, Луганськ, Херсон, Харків, обороняв з побратимами також Житомир, Київ, Чернігів. Під час бойового виконання на Харківщині підірвався на міні 10.09.2022 р.У вересні Максим мав іти у відпустку. Вдома його чекала мама-бабуся, тітка, яку він вважав за сестру, дядько як брат, та ще два менших братика. Він ніколи не падав духом, міг багато кому подати приклад, оскільки головним своїм обов’язком вважав захист нашої держави від ворога.Йому лише 20, а скільки вже на той момент бачив та пройшов…Він заслуговує на це звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ!" - йдеться у тексті петиції.Підтримати Героя можна за посиланням

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