На Волині попрощалися із загиблим 20-річним Героєм Максимом Воробеєм. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Двадцятирічний Максим Воробей із Турійщини віддав життя за Україну у гарячих боях на Харківщині у вересні 2022 року. Лише 27 січня рідні, друзі, односельчани, однокласники та побратими змогли провести в останню земну дорогу загиблого Захисника, віддати данину шани і з військовими почестями, на які заслуговує справжній син України, віддати землі його прах.
Про це повідомили на сторінці Турійської громади.
У Свято-Успенському храмі села Мокрець піднеслася спільна молитва за спочинок душі загиблого воїна Максима.
На плечах військових рідними вулицями пронесли Героя до місця його земного спочинку.
На честь загиблого сина України прозвучав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки державного гімну.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці Турійської громади.
У Свято-Успенському храмі села Мокрець піднеслася спільна молитва за спочинок душі загиблого воїна Максима.
На плечах військових рідними вулицями пронесли Героя до місця його земного спочинку.
На честь загиблого сина України прозвучав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки державного гімну.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 12:12
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