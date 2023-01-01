«На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей

«На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей
До рідного села Мокрець, що на Турійщині, "на щиті" повертається захисник України Максим Воробей.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Двадцятирічний юнак віддав життя за Україну у гарячих боях на Харківщині. Загинув солдат Максим Воробей під час виконання бойового завдання 10 вересня. Довгі місяці чекання... і сьогодні, 26 січня, тіло Героя повертається до рідного краю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією траурний кортеж проїде з Володимира через село Блаженик у другій половині дня. Чин поховання відбудеться 27 січня.

"Гідно зустріньмо Героя і віддаймо данину шани загиблому Захиснику України. Світла пам’ять світлій людині!" - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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