«На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей

Максим Воробей.



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"Двадцятирічний юнак віддав життя за Україну у гарячих боях на Харківщині. Загинув солдат Максим Воробей під час виконання бойового завдання 10 вересня. Довгі місяці чекання... і сьогодні, 26 січня, тіло Героя повертається до рідного краю", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що за попередньою інформацією траурний кортеж проїде з Володимира через село Блаженик у другій половині дня. Чин поховання відбудеться 27 січня.



"Гідно зустріньмо Героя і віддаймо данину шани загиблому Захиснику України. Світла пам’ять світлій людині!" - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До рідного села Мокрець, що на Турійщині, "на щиті" повертається захисник УкраїниПро це повідомили у Турійській громаді."Двадцятирічний юнак віддав життя за Україну у гарячих боях на Харківщині. Загинув солдат Максим Воробей під час виконання бойового завдання 10 вересня. Довгі місяці чекання... і сьогодні, 26 січня, тіло Героя повертається до рідного краю", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що за попередньою інформацією траурний кортеж проїде з Володимира через село Блаженик у другій половині дня. Чин поховання відбудеться 27 січня."Гідно зустріньмо Героя і віддаймо данину шани загиблому Захиснику України. Світла пам’ять світлій людині!" - наголошують у громаді.

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