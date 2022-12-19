Україні необхідна далекобійна зброя, – ГУР





Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький



За словами представника воєнної розвідки України, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області. Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.



Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення:



«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», - пояснив представник ГУР МО України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення.Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю CNN.За словами представника воєнної розвідки України, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області. Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення:«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», - пояснив представник ГУР МО України.

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