На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок
Сьогодні, 11:22
Минулої доби рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з підтоплених присадибних ділянок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 лютого рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ відкачували воду з присадибних ділянок на вулицях Озерній та Осінній в Турійську. За допомогою мотопомпи вони відкачали понад 200 метрів кубічних води.
З початку року рятувальники здійснили 18 виїздів для відпомпування води з приватних садиб і домогосподарств. Зокрема на Ковельщині рятувальники працювали на території Ратнівської, Любомльської, Турійської, Шацької громад та в місті Ковелі. Крім того, здійснювали відкачування води у місті Камені-Каширському, а також на території Луцької і Ківерцівської громади.
З початку року вони відкачали понад 3,7 тисяч кубометрів води з підтоплених територій, будівель та домогосподарств.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 лютого рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ відкачували воду з присадибних ділянок на вулицях Озерній та Осінній в Турійську. За допомогою мотопомпи вони відкачали понад 200 метрів кубічних води.
З початку року рятувальники здійснили 18 виїздів для відпомпування води з приватних садиб і домогосподарств. Зокрема на Ковельщині рятувальники працювали на території Ратнівської, Любомльської, Турійської, Шацької громад та в місті Ковелі. Крім того, здійснювали відкачування води у місті Камені-Каширському, а також на території Луцької і Ківерцівської громади.
З початку року вони відкачали понад 3,7 тисяч кубометрів води з підтоплених територій, будівель та домогосподарств.
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