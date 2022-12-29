На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок

Минулої доби рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з підтоплених присадибних ділянок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.25 лютого рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ відкачували воду з присадибних ділянок на вулицях Озерній та Осінній в Турійську. За допомогою мотопомпи вони відкачали понад 200 метрів кубічних води.З початку року рятувальники здійснили 18 виїздів для відпомпування води з приватних садиб і домогосподарств. Зокрема на Ковельщині рятувальники працювали на території Ратнівської, Любомльської, Турійської, Шацької громад та в місті Ковелі. Крім того, здійснювали відкачування води у місті Камені-Каширському, а також на території Луцької і Ківерцівської громади.З початку року вони відкачали понад 3,7 тисяч кубометрів води з підтоплених територій, будівель та домогосподарств.