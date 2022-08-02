Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО

Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО
Майор Збройних Сил України Олег Романюк, який родом із Сереховичівської громади, звернувся до команди «Сніданку з 1+1», щоб привітати свою маму Євдокію Романюк з ювілеєм.

Про це ідеться у сюжеті «Сніданку з 1+1» ,пише Район.Стара Вижівка.

Євдокія Романюк, яка працює директоркою Сереховичівського ліцею, 25 січня відзначила 60-річчя. Син привітав маму з ювілеєм в ефірі її улюбленого телеканалу.

«Моя мама – це дуже чудова та мила жінка. Романюк Євдокія Лукашівна – це найсвітліша та позитивна людина. Усе найкраще, що можна сказати, це моя мама. Я їй вдячний за виховання, а найбільше – патріотичне виховання, та, звичайно, за життя. За те, що вона в мене є, переживає постійно, телефонує. Відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Буває, звісно, що без зв'язку і не з'являюся в мережі, тому відразу чекаю на її дзвінок», – розповів військовослужбовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Старовижівщина, привітав маму, майор ЗСУ, Олег Романюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок
Сьогодні, 11:22
У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені
Сьогодні, 10:56
Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:17
Війська РФ готують наступ на Луганщині, – ISW
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У громаді на Волині лунатимуть вибухи: закликають не панікувати У громаді на Волині лунатимуть вибухи: закликають не панікувати
19 січень, 13:23
На Волині 12-річний хлопчик збирає гроші для армії На Волині 12-річний хлопчик збирає гроші для армії
02 серпень, 2022, 13:40
На Волині – смертельна аварія: загинув 27-річний хлопець На Волині – смертельна аварія: загинув 27-річний хлопець
11 липень, 2022, 11:12
На Волині у ставку втопився чоловік На Волині у ставку втопився чоловік
20 червень, 2022, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок
Сьогодні, 11:22
 0
У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені
Сьогодні, 10:56
 0
Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
 0
У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8