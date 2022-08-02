Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО

Олег Романюк, який родом із Сереховичівської громади, звернувся до команди «Сніданку з 1+1», щоб привітати свою маму Євдокію Романюк з ювілеєм.



Про це ідеться у сюжеті «Сніданку з 1+1» ,пише

Євдокія Романюк, яка працює директоркою Сереховичівського ліцею, 25 січня відзначила 60-річчя. Син привітав маму з ювілеєм в ефірі її улюбленого телеканалу.



«Моя мама – це дуже чудова та мила жінка. Романюк Євдокія Лукашівна – це найсвітліша та позитивна людина. Усе найкраще, що можна сказати, це моя мама. Я їй вдячний за виховання, а найбільше – патріотичне виховання, та, звичайно, за життя. За те, що вона в мене є, переживає постійно, телефонує. Відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Буває, звісно, що без зв'язку і не з'являюся в мережі, тому відразу чекаю на її дзвінок», – розповів військовослужбовець.



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Євдокія Романюк, яка працює директоркою Сереховичівського ліцею, 25 січня відзначила 60-річчя. Син привітав маму з ювілеєм в ефірі її улюбленого телеканалу.«Моя мама – це дуже чудова та мила жінка. Романюк Євдокія Лукашівна – це найсвітліша та позитивна людина. Усе найкраще, що можна сказати, це моя мама. Я їй вдячний за виховання, а найбільше – патріотичне виховання, та, звичайно, за життя. За те, що вона в мене є, переживає постійно, телефонує. Відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Буває, звісно, що без зв'язку і не з'являюся в мережі, тому відразу чекаю на її дзвінок», – розповів військовослужбовець.

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