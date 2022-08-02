Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
Майор Збройних Сил України Олег Романюк, який родом із Сереховичівської громади, звернувся до команди «Сніданку з 1+1», щоб привітати свою маму Євдокію Романюк з ювілеєм.
Про це ідеться у сюжеті «Сніданку з 1+1» ,пише Район.Стара Вижівка.
Євдокія Романюк, яка працює директоркою Сереховичівського ліцею, 25 січня відзначила 60-річчя. Син привітав маму з ювілеєм в ефірі її улюбленого телеканалу.
«Моя мама – це дуже чудова та мила жінка. Романюк Євдокія Лукашівна – це найсвітліша та позитивна людина. Усе найкраще, що можна сказати, це моя мама. Я їй вдячний за виховання, а найбільше – патріотичне виховання, та, звичайно, за життя. За те, що вона в мене є, переживає постійно, телефонує. Відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Буває, звісно, що без зв'язку і не з'являюся в мережі, тому відразу чекаю на її дзвінок», – розповів військовослужбовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ідеться у сюжеті «Сніданку з 1+1» ,пише Район.Стара Вижівка.
Євдокія Романюк, яка працює директоркою Сереховичівського ліцею, 25 січня відзначила 60-річчя. Син привітав маму з ювілеєм в ефірі її улюбленого телеканалу.
«Моя мама – це дуже чудова та мила жінка. Романюк Євдокія Лукашівна – це найсвітліша та позитивна людина. Усе найкраще, що можна сказати, це моя мама. Я їй вдячний за виховання, а найбільше – патріотичне виховання, та, звичайно, за життя. За те, що вона в мене є, переживає постійно, телефонує. Відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Буває, звісно, що без зв'язку і не з'являюся в мережі, тому відразу чекаю на її дзвінок», – розповів військовослужбовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за добу рятувальники відкачали понад 200 кубометрів води з присадибних ділянок
Сьогодні, 11:22
У Києві внаслідок влучання ракети є загиблий та поранені
Сьогодні, 10:56
Майор ЗСУ з Волині привітав маму з днем народження в ефірі «Сніданку з 1+1». ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
У Києві пролунав вибух, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:17
Війська РФ готують наступ на Луганщині, – ISW
Сьогодні, 10:10
Медіа