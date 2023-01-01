Війська РФ готують наступ на Луганщині, – ISW





Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



«Російські збройні сили, схоже, переключають свою увагу на звичайні сили та відходять від нетрадиційної структури «ПВК Вагнера», можливо, у рамках підготовки до вирішальних дій у Луганській області… Розподіл звичайних сил уздовж лінії фронту на Луганщині дозволяє припустити, що російські сили можуть готуватися до рішучого наступу на цій ділянці, яка підтримується обмеженими атаками в інших місцях на лінії фронту, щоб відволікти і розосередити українські сили», – кажуть аналітики.



У ISW кажуть, що «в поєднанні з різними заявами розвідки про те, що Росія готується до неминучої наступальної операції найближчими місяцями, цілком імовірно, що вирішальне зусилля щодо Луганської області буде наступальним».



Найбільш вірогідним напрямом російського наступу у Луганській області, вважають експерти, може бути Сватово-Кремінна із захопленням наземних комунікацій, що ведуть до великих логістичних вузлів у Луганську та Старобільську, і як наслідок – досягнення адміністративного кордону Луганської області та завершення окупації решти Луганської області, яка все ще контролюється Україною.



«Російські сили можуть сподіватися відбити критично важливу ділянку у північній частині Донецької області навколо Лимана та використовувати лінію Сватово-Кременна для подальших атак на західну частину Харківської та/або північну частину Донецької області. Проте вкрай малоймовірно, що російські сили зможуть суттєво просунутися на цьому напрямку, навіть якщо вони почнуть успішну операцію наступу на цій ділянці», – вказують в ISW.



24 січня видання Politico з посиланням на Пентагон повідомляло про успіхи ЗСУ у напрямку міста Кремінна на сході Луганської області і поступове просування українських військ в цьому районі. У Міноборони США не виключали, що може йтися про підготовчий етап до весняного наступу саме українських Збройних сил. За словами американських аналітиків, захоплення Кремінної відкриє шлях української армії до наступу на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.



Бої під Кремінною – продовження українського контрнаступу, розпочатого восени минулого року, під час якого було звільнено Харківську область.



Водночас українська сторона також раніше повідомляла про ознаки підготовки армією РФ наступу в районі Луганська.



Нагадаємо, що Президент США Джо Байден

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту в Україні, щоб розосередити та відвернути українські сили та створити умови для початку вирішальної наступальної операції у Луганській області.Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Радіо Свобода «Російські збройні сили, схоже, переключають свою увагу на звичайні сили та відходять від нетрадиційної структури «ПВК Вагнера», можливо, у рамках підготовки до вирішальних дій у Луганській області… Розподіл звичайних сил уздовж лінії фронту на Луганщині дозволяє припустити, що російські сили можуть готуватися до рішучого наступу на цій ділянці, яка підтримується обмеженими атаками в інших місцях на лінії фронту, щоб відволікти і розосередити українські сили», – кажуть аналітики.У ISW кажуть, що «в поєднанні з різними заявами розвідки про те, що Росія готується до неминучої наступальної операції найближчими місяцями, цілком імовірно, що вирішальне зусилля щодо Луганської області буде наступальним».Найбільш вірогідним напрямом російського наступу у Луганській області, вважають експерти, може бути Сватово-Кремінна із захопленням наземних комунікацій, що ведуть до великих логістичних вузлів у Луганську та Старобільську, і як наслідок – досягнення адміністративного кордону Луганської області та завершення окупації решти Луганської області, яка все ще контролюється Україною.«Російські сили можуть сподіватися відбити критично важливу ділянку у північній частині Донецької області навколо Лимана та використовувати лінію Сватово-Кременна для подальших атак на західну частину Харківської та/або північну частину Донецької області. Проте вкрай малоймовірно, що російські сили зможуть суттєво просунутися на цьому напрямку, навіть якщо вони почнуть успішну операцію наступу на цій ділянці», – вказують в ISW.24 січня видання Politico з посиланням на Пентагон повідомляло про успіхи ЗСУ у напрямку міста Кремінна на сході Луганської області і поступове просування українських військ в цьому районі. У Міноборони США не виключали, що може йтися про підготовчий етап до весняного наступу саме українських Збройних сил. За словами американських аналітиків, захоплення Кремінної відкриє шлях української армії до наступу на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.Бої під Кремінною – продовження українського контрнаступу, розпочатого восени минулого року, під час якого було звільнено Харківську область.Водночас українська сторона також раніше повідомляла про ознаки підготовки армією РФ наступу в районі Луганська.Нагадаємо, що Президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії

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