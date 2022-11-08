Директорку Шацького нацпарку Христецьку підозрюють в злочинах у складі організованої групи





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За даними слідства, посадовиця, залучивши у злочинну схему співмешканця та кількох підлеглих, прийняла на роботу чотирьох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі.



Таким чином цим працівникам було виплачено заробітну плату, відтак розтрачено майже 680 тисяч гривень із бюджету. Усі ці кошти, як з'ясувалося, «працівники» віддавали роботодавцю.



Окрім того,

Уклавши договір про надання послуг за програмою «муніципальна няня», які насправді не надавалися, посадовиця подала документи на відшкодування їй витрат на їх оплату в загальній сумі 23052 гривні та отримала ці кошти.



Триває досудове розслідування.



Вирішують питання про зміну підозрюваній запобіжного заходу та про відсторонення її від посади.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Як відомо, йдеться про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори повідомили директорці Шацького національного природного парку про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою, шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у використанні завідомо підробленого документа.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, посадовиця, залучивши у злочинну схему співмешканця та кількох підлеглих, прийняла на роботу чотирьох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі.Таким чином цим працівникам було виплачено заробітну плату, відтак розтрачено майже 680 тисяч гривень із бюджету. Усі ці кошти, як з'ясувалося, «працівники» віддавали роботодавцю.Окрім того, директор парку залучила підприємця у злочинну схему задля заволодіння шахрайським шляхом державними коштами Уклавши договір про надання послуг за програмою «муніципальна няня», які насправді не надавалися, посадовиця подала документи на відшкодування їй витрат на їх оплату в загальній сумі 23052 гривні та отримала ці кошти.Триває досудове розслідування.Вирішують питання про зміну підозрюваній запобіжного заходу та про відсторонення її від посади.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Як відомо, йдеться про директорку Шацького національного парку Марію Христецьку, яку підозрюють у низці злочинів

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