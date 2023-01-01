Росія втратила у війні з Україною у 123 860 військових
Сьогодні, 09:20
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 175 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,
артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
РСЗВ – 452 (+2) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 292 (+2) од,
гелікоптерів – 282 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 195 (+1).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 175 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,
артилерійських систем – 2 169 (+15) од,
РСЗВ – 452 (+2) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 292 (+2) од,
гелікоптерів – 282 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 195 (+1).
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