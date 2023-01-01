Росія втратила у війні з Україною у 123 860 військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 175 (+14) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,



артилерійських систем – 2 169 (+15) од,



РСЗВ – 452 (+2) од,



засоби ППО ‒ 220 (+0) од,



літаків – 292 (+2) од,



гелікоптерів – 282 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),



крилаті ракети ‒ 749 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,



спеціальна техніка ‒ 195 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 175 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,артилерійських систем – 2 169 (+15) од,РСЗВ – 452 (+2) од,засоби ППО ‒ 220 (+0) од,літаків – 292 (+2) од,гелікоптерів – 282 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),крилаті ракети ‒ 749 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,спеціальна техніка ‒ 195 (+1).

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