Росія втратила у війні з Україною у 123 860 військових

Росія втратила у війні з Україною у 123 860 військових
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 175 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,

артилерійських систем – 2 169 (+15) од,

РСЗВ – 452 (+2) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 292 (+2) од,

гелікоптерів – 282 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 195 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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