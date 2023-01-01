Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:03
Сьогодні, 26 січня, Волинь знову зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Автомайдан України.Луцьк".
"Орієнтовний час прибуття - 13.00. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у телеграм-каналі "Автомайдан України.Луцьк".
"Орієнтовний час прибуття - 13.00. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Директорку Шацького нацпарку Христецьку підозрюють в злочинах у складі організованої групи
Сьогодні, 09:30
Росія втратила у війні з Україною у 123 860 військових
Сьогодні, 09:20
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:03
Українські захисники відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів, – зведення Генштабу
Сьогодні, 08:53
Уночі над Києвом збили близько 15 «шахедів»
Сьогодні, 08:47
Медіа