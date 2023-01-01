Уночі над Києвом збили близько 15 «шахедів»





Про це Сергій Попко.



«Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed». В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!



За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Тому - не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!» , - Сергій Попко, начальник КМВА.



За даними повітряних сил, вночі росіяни застосували 24 "шахеди". Усі вони були знищені захисниками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі Київ зазнав чергового повітряного нападу росіян: захисники збили близько 15 БпЛА.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації«Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed». В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Тому - не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!» , - Сергій Попко, начальник КМВА.За даними повітряних сил, вночі росіяни застосували 24 "шахеди". Усі вони були знищені захисниками.

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