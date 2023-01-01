Уночі над Києвом збили близько 15 «шахедів»
Сьогодні, 08:47
Цієї ночі Київ зазнав чергового повітряного нападу росіян: захисники збили близько 15 БпЛА.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed». В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!
За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Тому - не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!» , - Сергій Попко, начальник КМВА.
За даними повітряних сил, вночі росіяни застосували 24 "шахеди". Усі вони були знищені захисниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів «Shahed». В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!
За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Тому - не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!» , - Сергій Попко, начальник КМВА.
За даними повітряних сил, вночі росіяни застосували 24 "шахеди". Усі вони були знищені захисниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:03
Українські захисники відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів, – зведення Генштабу
Сьогодні, 08:53
Уночі над Києвом збили близько 15 «шахедів»
Сьогодні, 08:47
Розробники подарували Україні два «Байрактари»
Сьогодні, 07:33
Медіа