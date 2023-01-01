Розробники подарували Україні два «Байрактари»
Сьогодні, 07:33
Збройні сили України безкоштовно отримали від компанії Baykar два безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.
Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - йдеться у дописі.
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