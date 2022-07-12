Митець з Донеччини у Луцьку за годину створив картину та продав її заради ЗСУ

Петро Антип з Донеччини в межах проєкту "Космогонія" 25 січня впродовж години написав картину "Дерево життя".



Мистецька акція відбулася в Музеї сучасного українського мистецтва, – передає



Як розповів художник, під час заходу його роль не лише мистецька, а й волонтерська, адже написану картину продадуть під час благодійного аукціону, а виручені кошти передадуть на виготовлення тактичних медичних аптечок для військових. Окрім цієї роботи, митець вирішив віддати на благодійність заради армії ще дві свої роботи.



"У кожній міфології всюди закладене дерево як символ життя, і це дуже близько до природи. Оов'язково закладена боротьба між добром і злом. Людина і всесвіт, людина і космос. І яке буде майбутнє людини?! Все це тут закладено. Тут і єгипетська філософія, є трипільська, слов'янська", – говорить художник.



Як сказав митець Петро Антип, проводив такі аукціони в Австрії, Німеччині, і картини вдвалося добре продавати.



"Я працюю 20 днів в Німеччині і 10 днів у Луцьку, працюю над цією роботою. Вирішили провести аукціон і один із фрагментів великої картини виставити на аукціон. Головне, щоб ця робота продалася, тому що гроші підуть на українське військо, на тактичні аптечки", – зазначив чоловік.



Після фінального мазка на полотні роботу виставили на благодійному аукціоні, який відбувався як онлайн, так і офлайн, – розповів організатор проєкту "Космогонія" Віктор Корсак.



"Частина людей тут, у музеї, присутні, частина може підключитися чрез інтернет і прийняти участь. З одного боку переможець аукціону отримає серйозний артоб'єкт, з іншого – допоможуть армії", – каже лучанин.



Картина Петра Антипа, говорить організатор проєкту, зображає "дерево життя" та наповнена філософією і сучасним змістом.



"У всіх релігіях є дерево життя, у всіх філософіях присутнє. Сьогодні воно ще верифікується тим часом, адже надзвичайно важливо мати коріння, з якого все проростає, мати стовбур міцний, щоб вистояти, і мати майбутнє – гілки, бруньки. Все це хочемо донести до людей", – додав Віктор Корсак.



Змагалися за придбання "Дерева життя" декілька учасників, починаючи зі стартової ціни в 500 доларів. Останню ставку у розмірі 1 100 доларів зробив анонімний покупець. Усі кошти, виручені за картину, передадуть волонтерам VolWest HUB на виготовлення тактичних медичних засобів для ЗСУ.



Довідково: Петро Антип — український скульптор, маляр, письменник. Народився у м. Горлівка на Донеччині, здобув освіту в Пензенському художньому училищі ім. Академіка К. А. Савицького (1984). Член Національної спілки художників України (1989). Заслужений художник України (2009).

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