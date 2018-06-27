В Україні можуть заборонити продаж алкоголю і сигарет за готівку
Сьогодні, 03:41
Офіс президента пропонує заборонити купівлю сигарет та алкоголю за готівку.
Про це заявив заступник керівника ОП Ростислав Шурма на брифінгу у вівторок, 24 січня, інформує «Кореспондент».
За його словами, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку лобіює ОП.
«Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь та викопне паливо. У рамках реформи ми приводитимемо ставки податків до середньоєвропейських рівнів», – пояснив чиновник.
Водночас підвищення акцизів доведеться проводити в комплексі з покращенням адміністрування податків.
«Ми плануємо дві фундаментальні зміни. Перша – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код... Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не ухвалили. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перекласти розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат, тобто на оплату карткою», – додав він.
За словами Шурми, такий формат де-факто вже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року.
«Всі постачальники палива перевели клієнтів на оплату картками та на оплату через додаток. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити оборот палива. Я впевнений, що це ж станеться з тютюном та алкоголем», – додав він.
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Про це заявив заступник керівника ОП Ростислав Шурма на брифінгу у вівторок, 24 січня, інформує «Кореспондент».
За його словами, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку лобіює ОП.
«Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь та викопне паливо. У рамках реформи ми приводитимемо ставки податків до середньоєвропейських рівнів», – пояснив чиновник.
Водночас підвищення акцизів доведеться проводити в комплексі з покращенням адміністрування податків.
«Ми плануємо дві фундаментальні зміни. Перша – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код... Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не ухвалили. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перекласти розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат, тобто на оплату карткою», – додав він.
За словами Шурми, такий формат де-факто вже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року.
«Всі постачальники палива перевели клієнтів на оплату картками та на оплату через додаток. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити оборот палива. Я впевнений, що це ж станеться з тютюном та алкоголем», – додав він.
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