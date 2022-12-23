Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу
Сьогодні, 02:17
Упродовж грудня–січня тривали ігри групи «C» чемпіонату України з футзалу серед жінок, у яких виступала жіночі команди з Волині.
Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Серед учасників - збірна жіноча команда ВНУ імені Лесі Українки «Легіон–Університет» під керівництвом тренера Дмитра Голоскокова та жіноча команда з міста Володимир «Ладомир».
За підсумками очних протистоянь і групових поєдинків волинські дівчата пройшли у фінальний етап, де матимуть шанс поборотися за призові місця чемпіонату України з жіночого футзалу.
Ігри за трофей розпочнуться наприкінці січня. Згідно з регламентом за чемпіонство змагатимуться шість команд. Волинські колективи зіграють із представниками груп «A» та «B», але в очних поєдинках цього сезону більше не зустрінуться.
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Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Серед учасників - збірна жіноча команда ВНУ імені Лесі Українки «Легіон–Університет» під керівництвом тренера Дмитра Голоскокова та жіноча команда з міста Володимир «Ладомир».
За підсумками очних протистоянь і групових поєдинків волинські дівчата пройшли у фінальний етап, де матимуть шанс поборотися за призові місця чемпіонату України з жіночого футзалу.
Ігри за трофей розпочнуться наприкінці січня. Згідно з регламентом за чемпіонство змагатимуться шість команд. Волинські колективи зіграють із представниками груп «A» та «B», але в очних поєдинках цього сезону більше не зустрінуться.
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