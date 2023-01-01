26 січня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні, 26 січня, святкує народний художник України, професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ВНУ імені Лесі Українки(на фото).Також особисте свято сьогодні відзнаають: ексдепутат Волинської обласної ради, юрист, голова Іваничівської громади, громадський діяч, пластунка, голова обласної ради спортивного товариства «Колос»Іменини 26 січня у Лариси, Петра та Якова.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника.В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби.26 січня також святкують Всесвітній день екологічної освіти. Започаткували свято міжнародні організації, а подію приурочили тому, щоб показати людству, які проблеми з забрудненням довкілля існують, і як вони впливають на здоров’я та якість життя.