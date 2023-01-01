Про мільйон доларів для ЗСУ і Abrams від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 січня

Про мільйон доларів для ЗСУ і Abrams від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 січня
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 25 січня, нагадаємо вам про таке:

Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – The New York Times

Вчинок, вартий вашої уваги. Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.

ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових. Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:

• особового складу - близько 123 080 (+910) осіб,
• танків - 3161 (+9) од,
• бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
• артилерійських систем - 2154 (+6) од,
• РСЗВ - 450 (+2) од,
• засобів ППО - 220 (+0) од,
• літаків - 290 (+1) од,
• гелікоптерів - 281 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
• крилатих ракет - 749 (+0),
• кораблів/катерів - 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
• спеціальної техніки - 194 (+0).

Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО

Пишаємось нашими! Волинянин Назар Шевчик здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону на дистанції 1,2 км (УОРА).

Україна отримає від Європи 80 танків Leopard

Чудові новини від наших друзів-партнерів! Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня. Ще один батальйон з танків Abrams готує США.

У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери

У Луцьку перейменували 17 вулиць, назвали сквери та об'єднали деякі вулиці.

Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини

Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.

Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ

Спільними зусиллями працівників культури, артистів аматорів та знаних в області ансамблів Підгайцівської громади, для допомоги Збройним силам України зібрали 105 540 гривень.

Харчування військових: у Міноборони хочуть впровадити веганське, кошерне та пісне меню

Для українських військових хочуть урізноманітнити харчування, зокрема, розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.

Офіційно: США передадуть Україні 31 танк Abrams

Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Добрі новини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про мільйон доларів для ЗСУ і Abrams від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 січня
25 січень, 23:34
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
25 січень, 22:59
Медик тероборони Волині розповів, як поставив на паузу роботу далекобійника і прийшов у військкомат. ВІДЕО
25 січень, 22:13
Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО
25 січень, 21:35
Схожі новини
Добрі новини від ВолиньPost за 24 січня Добрі новини від ВолиньPost за 24 січня
24 січень, 23:10
Добрі новини від ВолиньPost за 23 січня Добрі новини від ВолиньPost за 23 січня
23 січень, 23:34
Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 22 січня Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 22 січня
22 січень, 23:28
Вчинки, які вражають: добрі новини від ВолиньPost за 21 січня Вчинки, які вражають: добрі новини від ВолиньPost за 21 січня
21 січень, 23:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про мільйон доларів для ЗСУ і Abrams від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 січня
25 січень, 23:34
 0
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
25 січень, 22:59
 0
Медик тероборони Волині розповів, як поставив на паузу роботу далекобійника і прийшов у військкомат. ВІДЕО
25 січень, 22:13
 0
Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО
25 січень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8