Про мільйон доларів для ЗСУ і Abrams від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 січня

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Вчинок, вартий вашої уваги. Головнокомандувач Збройних сил генералотримав у спадок від американця українського походженнямільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових. Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:• особового складу - близько 123 080 (+910) осіб,• танків - 3161 (+9) од,• бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,• артилерійських систем - 2154 (+6) од,• РСЗВ - 450 (+2) од,• засобів ППО - 220 (+0) од,• літаків - 290 (+1) од,• гелікоптерів - 281 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),• крилатих ракет - 749 (+0),• кораблів/катерів - 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,• спеціальної техніки - 194 (+0).Пишаємось нашими! Волинянинздобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону на дистанції 1,2 км (УОРА).Чудові новини від наших друзів-партнерів! Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня. Ще один батальйон з танків Abrams готує США.У Луцьку перейменували 17 вулиць, назвали сквери та об'єднали деякі вулиці.Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.Спільними зусиллями працівників культури, артистів аматорів та знаних в області ансамблів Підгайцівської громади, для допомоги Збройним силам України зібрали 105 540 гривень.Для українських військових хочуть урізноманітнити харчування, зокрема, розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.