Про мільйон доларів для ЗСУ і Abrams від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 січня
25 січень, 23:34
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 25 січня, нагадаємо вам про таке:
Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – The New York Times
Вчинок, вартий вашої уваги. Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.
ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових. Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:
• особового складу - близько 123 080 (+910) осіб,
• танків - 3161 (+9) од,
• бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
• артилерійських систем - 2154 (+6) од,
• РСЗВ - 450 (+2) од,
• засобів ППО - 220 (+0) од,
• літаків - 290 (+1) од,
• гелікоптерів - 281 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
• крилатих ракет - 749 (+0),
• кораблів/катерів - 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
• спеціальної техніки - 194 (+0).
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Пишаємось нашими! Волинянин Назар Шевчик здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону на дистанції 1,2 км (УОРА).
Україна отримає від Європи 80 танків Leopard
Чудові новини від наших друзів-партнерів! Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня. Ще один батальйон з танків Abrams готує США.
У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери
У Луцьку перейменували 17 вулиць, назвали сквери та об'єднали деякі вулиці.
Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини
Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Спільними зусиллями працівників культури, артистів аматорів та знаних в області ансамблів Підгайцівської громади, для допомоги Збройним силам України зібрали 105 540 гривень.
Харчування військових: у Міноборони хочуть впровадити веганське, кошерне та пісне меню
Для українських військових хочуть урізноманітнити харчування, зокрема, розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.
Офіційно: США передадуть Україні 31 танк Abrams
Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
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Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – The New York Times
Вчинок, вартий вашої уваги. Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.
ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових. Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:
• особового складу - близько 123 080 (+910) осіб,
• танків - 3161 (+9) од,
• бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
• артилерійських систем - 2154 (+6) од,
• РСЗВ - 450 (+2) од,
• засобів ППО - 220 (+0) од,
• літаків - 290 (+1) од,
• гелікоптерів - 281 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
• крилатих ракет - 749 (+0),
• кораблів/катерів - 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
• спеціальної техніки - 194 (+0).
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Пишаємось нашими! Волинянин Назар Шевчик здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону на дистанції 1,2 км (УОРА).
Україна отримає від Європи 80 танків Leopard
Чудові новини від наших друзів-партнерів! Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня. Ще один батальйон з танків Abrams готує США.
У Луцьку перейменували вулиці та назвали сквери
У Луцьку перейменували 17 вулиць, назвали сквери та об'єднали деякі вулиці.
Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини
Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.
Під час різдвяних концертів у громаді на Волині зібрали понад 100 000 гривень для ЗСУ
Спільними зусиллями працівників культури, артистів аматорів та знаних в області ансамблів Підгайцівської громади, для допомоги Збройним силам України зібрали 105 540 гривень.
Харчування військових: у Міноборони хочуть впровадити веганське, кошерне та пісне меню
Для українських військових хочуть урізноманітнити харчування, зокрема, розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.
Офіційно: США передадуть Україні 31 танк Abrams
Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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