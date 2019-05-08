Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
Сьогодні, 22:59
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в четвер у середньому становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Як відомо, ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.
«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - повідомляють енергетики.
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Енергетики рекомендують підприємствам Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
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У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Як відомо, ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.
«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - повідомляють енергетики.
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Енергетики рекомендують підприємствам Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
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