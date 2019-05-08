Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня

Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в четвер у середньому становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.

Як відомо, ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень», - повідомляють енергетики.

Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.

Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

Енергетики рекомендують підприємствам Волині та волинян по можливості самостійно зменшити власне споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньобленерго, Луцьк, електроенергія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
Сьогодні, 22:59
Медик тероборони Волині розповів, як поставив на паузу роботу далекобійника і прийшов у військкомат. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині»
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
«Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому «Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому
08 травень, 2019, 10:10
«Волиньобленерго» уже відремонтувало частину техніки, яка згоріла у будинках на Вересневому «Волиньобленерго» уже відремонтувало частину техніки, яка згоріла у будинках на Вересневому
06 травень, 2019, 16:37
«Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому «Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому
03 травень, 2019, 13:30
У «Волиньобленерго» знову будуть перевірки У «Волиньобленерго» знову будуть перевірки
24 січень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
Сьогодні, 22:59
 0
Медик тероборони Волині розповів, як поставив на паузу роботу далекобійника і прийшов у військкомат. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині»
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8