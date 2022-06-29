Медик тероборони Волині розповів, як поставив на паузу роботу далекобійника і прийшов у військкомат. ВІДЕО

Олександр, який має позивний "Док", - служить у Волинській бригаді тероборони на посаді бойового медика з перших днів широкомасштабного вторгнення. До військкомату - як і його побратими - прийшов добровільно, поставивши на паузу роботу водія-далекобійника.Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Після закінчення медучилища, Олександр деякий час працював у бригаді швидкої допомоги, згодом декілька років прослужив медиком в Збройних Силах. Ну а пізніше став далекобійником."24 лютого я мав виїжджати за кордон, але оскільки сталися ворожі прильоти по моєму рідному місту, вирішив, що робота мусить зачекати", – згадує чоловік.У війську він спочатку став бойовим медиком взводу, потім – роти, а нині служить санінструктором у медичному пункті."Ще з 2014 року в Україні тактична медицина вийшла на новий рівень, покращилося фахове забезпечення медиків та навчання. Нині ми працюємо за алгоритмами системи MARCH, але війна внесла у цю систему великі корективи. Американці, які її розробляли, зараз самі звертають увагу на те, як проходить надання невідкладної медичної допомоги на полі бою, а також в місцях евакуації", – говорить Олександр.Військовий розповів, що зміни в тактичній медицині відбулися на краще, відходячи від «совкових традицій». Спектр забезпечення значно ширший, надавати допомогу бійцям значно легше.А ще Олександр зазначив, що 99% особового складу його бригади прийшли захищати країну не через повістки, а добровільно. Відповідно, у всіх є патріотизм і жага до найшвидшої перемоги.