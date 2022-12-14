Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині»





Про це повідомили у



Проведена експертиза визначила вартість колекції у майже 50 тисяч гривень, причому конволют паризьких друкованих видань початку XIX століття та 3 книги, серед яких «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана, віднесено до культурних цінностей.



Щодо таких законодавством України встановлені обмеження: вивезення, тимчасове вивезення чи пересилання за межі України дозволяється лише за наявності відповідного Свідоцтва Державної служби контролю, якого в іноземця не було.



Крім того, уся колекція підлягала письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян. Декларації чоловік теж не подавав, обравши для виїзду з України смугу руху "зелений коридор".



Статтю 471 Митного кодексу України за рішенням Конституційного Суду України у минулому році було лібералізовано. Нині, відповідно до частини третьої цієї статті, недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.



Відтак, подальшу долю цих культурних цінностей вирішуватиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська митниця завершила провадження і передає до суду справу про порушення митних правил іноземцем, який намагався вивезти з України підбірку художніх творів французькою мовою. Про це повідомили у пресслужбі митниці.Проведена експертиза визначила вартість колекції у майже 50 тисяч гривень, причому конволют паризьких друкованих видань початку XIX століття та 3 книги, серед яких «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана, віднесено до культурних цінностей.Щодо таких законодавством України встановлені обмеження: вивезення, тимчасове вивезення чи пересилання за межі України дозволяється лише за наявності відповідного Свідоцтва Державної служби контролю, якого в іноземця не було.Крім того, уся колекція підлягала письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян. Декларації чоловік теж не подавав, обравши для виїзду з України смугу руху "зелений коридор".Статтю 471 Митного кодексу України за рішенням Конституційного Суду України у минулому році було лібералізовано. Нині, відповідно до частини третьої цієї статті, недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.Відтак, подальшу долю цих культурних цінностей вирішуватиме суд.

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