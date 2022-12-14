Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині»

Волинські митники передали до суду французькі стародруки, які вилучили на «Ягодині»
Волинська митниця завершила провадження і передає до суду справу про порушення митних правил іноземцем, який намагався вивезти з України підбірку художніх творів французькою мовою.

Про це повідомили у пресслужбі митниці.

Проведена експертиза визначила вартість колекції у майже 50 тисяч гривень, причому конволют паризьких друкованих видань початку XIX століття та 3 книги, серед яких «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана, віднесено до культурних цінностей.

Щодо таких законодавством України встановлені обмеження: вивезення, тимчасове вивезення чи пересилання за межі України дозволяється лише за наявності відповідного Свідоцтва Державної служби контролю, якого в іноземця не було.

Крім того, уся колекція підлягала письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян. Декларації чоловік теж не подавав, обравши для виїзду з України смугу руху "зелений коридор".

Статтю 471 Митного кодексу України за рішенням Конституційного Суду України у минулому році було лібералізовано. Нині, відповідно до частини третьої цієї статті, недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Відтак, подальшу долю цих культурних цінностей вирішуватиме суд.


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Теги: стародруки, Ягодин, Волинська митниця
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