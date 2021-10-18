Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО

Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО
Шестирічна дівчинка, яка вранці 25 січня потрапила під колеса легковика в селищі Торчин Луцького району, переходила дорогу поза пішохідним переходом разом зі своєю сестрою. Одна з дівчат залишилася неушкодженою.

Про це повідомляє Суспільне, посилючись на слова бабусі травмованої школярки Тамари Кунц.

З її слів, діти йшли до школи з дому, що знаходиться поруч місця аварії. Говорить: старша сестричка травм не отримала, а молодша від удару вже була без свідомості.

"Сестрички дві: одна рушила вперед, а друга – та відскочила назад, а друга рушила вперед. Цей на зустріч їхав, цей мусив бачити дітей, яскраво були одягнені ж, вам кажу у яскравих куртках, усе, та в голубій, та в рожевій шапки", – зазначила жінка.

Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, поки "швидка" була в дорозі, дитину самостійно відвезли в Торчинську районну лікарню. Під час госпіталізації в дитини зафіксували зупинку серця.
Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО

"По факту дитина, коли була уже в автомобілі бригади екстреної медичної допомоги дала зупинку серця. Проводилися реанімаційні заходи успішні, була заінтубована і доставлена у дитячу обласну лікарню. Дитина важкому стані із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, мозкова кома, клінічна смерть після реанімаційної підтримки", – сказав медик.

Дитину прооперували, її стан тяжкий, – розповіла телефоном медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи Волинської обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська.

Слідчі з’ясовують обставини наїзду 50-річним водієм легкового авто на шестирічну дитину у селищі Торчин. За попередньою інформацією, дитина раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці,– зазначив головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.
Йшли до школи: повідомили подробиці ДТП біля Луцька, в якій постраждала дитина. ВІДЕО

За фактом наїзду слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення ПДР, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Водію загрожує позбавлення волі на від п'яти до 10 років.

Олег Плазовський додав: автомобіль водія наразі вилучили та помістили на арештмайданчик.



Нагадаємо, сьогодні вранці, 25 січня, близько 8 години, у смт. Торчин Луцького району водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.

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Теги: Волинь, Торчин, ДТП
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