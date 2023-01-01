Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
У четвер, 26 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до -1°.

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Теги: погода, Луцьк
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