Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до -1°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 26 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до -1°.

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