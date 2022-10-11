Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – The New York Times
Сьогодні, 07:12
Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.
Про це з посиланням на The New York Times повідомляє "Українська Правда".
За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.
"Українська правда" надіслала запит у ЗСУ з проханням прокоментувати цю інформацію.
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Про це з посиланням на The New York Times повідомляє "Українська Правда".
За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.
"Українська правда" надіслала запит у ЗСУ з проханням прокоментувати цю інформацію.
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