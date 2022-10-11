Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – The New York Times

Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії.



Про це з посиланням на The New York Times повідомляє



За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.



У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.



"Українська правда" надіслала запит у ЗСУ з проханням прокоментувати цю інформацію.

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