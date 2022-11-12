В Україні очікують бум придбання нерухомості, – експертка





Таку думку висловила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, повідомляє



"Питання відновлення житлового фонду стане одним з ключових для держави після перемоги. До війни в рік ми будували 10-12 мільйонів квадратних метрів. То нам ще будувати і будувати. Із прийняттям законопроекту 5565 дозвіл на будівництво буде легше отримати і про відкати в десятках тисяч доларах чи квадратних метрів вже не йтиметься. Тому що процедура буде уніфікована і це робитимуть алгоритми, а не люди на кожному етапі", – пояснює експерт.



На її думку, українці зможуть заощадити до 20 відсотків від вартості житла, саме стільки забудовники віддавали хабарями. Відтепер у всіх учасників ринку з'явиться особистий електронний кабінет з цифровим підписом, які унеможливлять корупційні оборудки.



Фахівці вважають, що охочих купувати житло в Україні стане більше, а ось критерії вибору змінилися. Якщо до російського вторгнення і бомбардувань українці обирали комфорт та різноманіття інфраструктури, то зараз в пріоритеті безпека.



"Важливою стала енергетична незалежність, наявність локальних пунктів незламності тощо", – вважає Вікторія Берещак.



За спостереженням девелоперів, найчастіше українці купують житло у більш менш безпечних регіонах, таких як Тернопіль, Луцьк, Чернівці, Черкаси, Франківськ та Львів.



"Після нашої перемоги український ринок нерухомості буде у вийграшному становищі. Тому що бути дотичним до нового економічного дива, яким стане Україна, захоче і приватний капітал, і державні інституції. Змога придбати житло в Україні з'явиться у багатьох і це буде зробити простіше, вигідніше і переспективніше", - переконана експерт.

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