Загроза з півночі: у розвідці розповіли, скільки військових перебувають на території Білорусі

Загроза з півночі: у розвідці розповіли, скільки військових перебувають на території Білорусі
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, що на території Білорусі перебувають майже 6000 військових.

«На сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку. Це зовсім інший контингент, який був на початку агресії. Там немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітряно-десантних військ», – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає «Радіо Свобода».

За його словами, на сьогодні на території Білорусі є один дивізіон «Іскандер», зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та є три літаки МІГ-31.

Раніше у ГУР наголошували, що наразі загрози відкритого вторгнення з території Білорусі в Україну немає.

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.

Нині на території Білорусі проходять навчання російських військових, включно з технікою.

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Теги: Білорусь, загроза, військові
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