В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА





Про це



Крім того, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер».



Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.



Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків.



Їх кількість зростає – 24 січня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.



На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.



На Лиманському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське.



Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 - типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет».



Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання.Про це повідомляють у пресслужбі Луганської ОВА.Крім того, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер».Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків.Їх кількість зростає – 24 січня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.На Лиманському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 - типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет».Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

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