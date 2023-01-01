В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА
Сьогодні, 09:00
На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання.
Про це повідомляють у пресслужбі Луганської ОВА.
Крім того, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер».
Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.
Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків.
Їх кількість зростає – 24 січня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.
На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.
На Лиманському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 - типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет».
Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луганської ОВА.
Крім того, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер».
Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.
Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків.
Їх кількість зростає – 24 січня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.
На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.
На Лиманському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 - типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет».
Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.
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Коментарі 1
не пишіть цю не до країну з великої літери!
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