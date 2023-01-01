В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА

В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА
На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання.

Про це повідомляють у пресслужбі Луганської ОВА.

Крім того, Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер».

Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Тим часом, найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків.

Їх кількість зростає – 24 січня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка.

На Лиманському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 - типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет».

Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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