ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів

ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:

особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3161 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,

артилерійських систем - 2154 (+6) од,

РСЗВ - 450 (+2) од,

засобів ППО - 220 (+0) од,

літаків - 290 (+1) од,

гелікоптерів - 281 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),

крилатих ракет - 749 (+0),

кораблів /катерів - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,

спеціальної техніки - 194 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
Сьогодні, 09:45
ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів
Сьогодні, 09:22
Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
Сьогодні, 09:10
В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 25 січня
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
Сьогодні, 09:45
Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
Сьогодні, 09:10
В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 25 січня Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 25 січня
Сьогодні, 08:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
Сьогодні, 09:45
 0
ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів
Сьогодні, 09:22
 0
Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
Сьогодні, 09:10
 0
В Росії мобілізують депортованих українців, – Луганська ОВА
Сьогодні, 09:00
 0
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 25 січня
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8