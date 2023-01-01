ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:



особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,



танків - 3161 (+9) од,



бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,



артилерійських систем - 2154 (+6) од,



РСЗВ - 450 (+2) од,



засобів ППО - 220 (+0) од,



літаків - 290 (+1) од,



гелікоптерів - 281 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),



крилатих ракет - 749 (+0),



кораблів /катерів - 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,



спеціальної техніки - 194 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,танків - 3161 (+9) од,бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,артилерійських систем - 2154 (+6) од,РСЗВ - 450 (+2) од,засобів ППО - 220 (+0) од,літаків - 290 (+1) од,гелікоптерів - 281 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),крилатих ракет - 749 (+0),кораблів /катерів - 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,спеціальної техніки - 194 (+0).

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