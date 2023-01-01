ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 900 окупантів
Сьогодні, 09:22
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 123 080 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:
особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
танків - 3161 (+9) од,
бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
артилерійських систем - 2154 (+6) од,
РСЗВ - 450 (+2) од,
засобів ППО - 220 (+0) од,
літаків - 290 (+1) од,
гелікоптерів - 281 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
крилатих ракет - 749 (+0),
кораблів /катерів - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
спеціальної техніки - 194 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:
особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
танків - 3161 (+9) од,
бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
артилерійських систем - 2154 (+6) од,
РСЗВ - 450 (+2) од,
засобів ППО - 220 (+0) од,
літаків - 290 (+1) од,
гелікоптерів - 281 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
крилатих ракет - 749 (+0),
кораблів /катерів - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
спеціальної техніки - 194 (+0).
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