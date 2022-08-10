Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим

Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
Щотижня віряни євангельської церкви "Спасіння" Мар`янівської тергромади передають гуманітарну допомогу на схід.

Про це розповів Суспільному пресвітер церкви Андрій Степасюк.

Доставляти гуманітарні вантажі розпочали через місяць після початку повномасштабної війни. Для поїздок придбали бус. Зі слів Андрія Степасюка, за цей час подолали 90 тисяч кілометрів.

Волонтери везуть гуманітарну допомогу переважно для цивільного населення на Харківщину та Миколаївщину, однак, бувають і в "гарячих точках".

"Військові частини просять, звертаються за допомогою рідше, але ми також возимо. Туди дозвіл потрібно мати – на Бахмут, і в ті ближчі регіони, не всіх туди пускають", – говорить Андрій Степасюк.
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим

Богдан Мартинюк відвозить вантажі на охоплені боями території. Каже, що під час поїздок бувають різні ситуації: "Потрапляв під обстріли, бачив, як жінку контузило, солдата ранило".
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим

Молодь євангельської церкви складає продуктові набори, жінки печуть пироги, печиво та хліб. Окрім продуктів, на схід возять одяг, іграшки та медикаменти, для цього співпрацюють із благодійними місіями.
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим

За період повномасштабної війни здійснили понад сорок поїздок та завезли понад 120 тонн гуманітарної допомоги.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, військові, допомога
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