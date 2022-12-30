На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин

Минулої доби поліцейські викрили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин. Події трапилися у Володимирському, Луцькому та Камінь-Каширському районах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 24 січня, у Володимирі оперативники виявили у 22-річного місцевого мешканця пакунок із канабісом та амфетаміном.У Маневичах співробітники карного розшуку виявили у 21-річного місцевого жителя пакет з кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину «ALFA PVP».У Луцьку та Луцькому районі зафіксовано 4 факти незаконного обігу наркотиків. У громадян вилучили понад 20 грам порошкоподібної речовини та 60 капсул із рослинною речовиною.Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів.