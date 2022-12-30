На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин

На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин
Минулої доби поліцейські викрили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин. Події трапилися у Володимирському, Луцькому та Камінь-Каширському районах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 24 січня, у Володимирі оперативники виявили у 22-річного місцевого мешканця пакунок із канабісом та амфетаміном.

У Маневичах співробітники карного розшуку виявили у 21-річного місцевого жителя пакет з кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину «ALFA PVP».

У Луцьку та Луцькому районі зафіксовано 4 факти незаконного обігу наркотиків. У громадян вилучили понад 20 грам порошкоподібної речовини та 60 капсул із рослинною речовиною.

Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів.

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Теги: Волинь, наркотики
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