На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин
Сьогодні, 10:35
Минулої доби поліцейські викрили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин. Події трапилися у Володимирському, Луцькому та Камінь-Каширському районах.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 24 січня, у Володимирі оперативники виявили у 22-річного місцевого мешканця пакунок із канабісом та амфетаміном.
У Маневичах співробітники карного розшуку виявили у 21-річного місцевого жителя пакет з кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину «ALFA PVP».
У Луцьку та Луцькому районі зафіксовано 4 факти незаконного обігу наркотиків. У громадян вилучили понад 20 грам порошкоподібної речовини та 60 капсул із рослинною речовиною.
Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 24 січня, у Володимирі оперативники виявили у 22-річного місцевого мешканця пакунок із канабісом та амфетаміном.
У Маневичах співробітники карного розшуку виявили у 21-річного місцевого жителя пакет з кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину «ALFA PVP».
У Луцьку та Луцькому районі зафіксовано 4 факти незаконного обігу наркотиків. У громадян вилучили понад 20 грам порошкоподібної речовини та 60 капсул із рослинною речовиною.
Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинів.
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