Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, – ISW





Як передає



Аналітики зазначають, що постачання дозволить посилити механізовані бойові дії.



"Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію", - йдеться у звіті.



Раніше ISW вважала, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступальних операцій.



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сучасні основні бойові танки, які коаліція НАТО відправить Україні, дозволять ЗСУ завдати російським військам поразки та звільнити українську територію.Як передає Цензор.НЕТ , про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).Аналітики зазначають, що постачання дозволить посилити механізовані бойові дії."Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовані бойові дії, щоб завдати поразки російським військовим та звільнити українську територію", - йдеться у звіті.Раніше ISW вважала, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступальних операцій.Головнокомандувач ЗСУраніше у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.Нагадаємо, що Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard

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