Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО

Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Волинянин Назар Шевчик здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.

Про це повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт".

У третій змагальний день спорстмен здобув бронзову нагороду на дистанції 1,2 км (УОРА).

"Це чудовий результат довгої роботи і доповнення світового досвіду кандидата в майстри спорту України з біатлону та лижних перегонів (2020 р.)", - кажуть у центрі.
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО

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Теги: біатлон, волинянин, чемпіонат світу, Шевчик
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