Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Волинянин Назар Шевчик здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.
Про це повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт".
У третій змагальний день спорстмен здобув бронзову нагороду на дистанції 1,2 км (УОРА).
"Це чудовий результат довгої роботи і доповнення світового досвіду кандидата в майстри спорту України з біатлону та лижних перегонів (2020 р.)", - кажуть у центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт".
У третій змагальний день спорстмен здобув бронзову нагороду на дистанції 1,2 км (УОРА).
"Це чудовий результат довгої роботи і доповнення світового досвіду кандидата в майстри спорту України з біатлону та лижних перегонів (2020 р.)", - кажуть у центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Помер військовий з Волині Олександр Шарко
Сьогодні, 10:56
Надання Україні західними державами танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території, – ISW
Сьогодні, 10:43
На Волині за добу виявили шість фактів незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин
Сьогодні, 10:35
Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
Сьогодні, 10:10
Медіа