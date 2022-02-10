Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону. ФОТО

Назар Шевчик здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.



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У третій змагальний день спорстмен здобув бронзову нагороду на дистанції 1,2 км (УОРА).



"Це чудовий результат довгої роботи і доповнення світового досвіду кандидата в майстри спорту України з біатлону та лижних перегонів (2020 р.)", - кажуть у центрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинздобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.Про це повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт".У третій змагальний день спорстмен здобув бронзову нагороду на дистанції 1,2 км (УОРА)."Це чудовий результат довгої роботи і доповнення світового досвіду кандидата в майстри спорту України з біатлону та лижних перегонів (2020 р.)", - кажуть у центрі.

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