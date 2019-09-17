19-річний волинянин, використовуючи викрадений ґаджет, зняв з банківського рахунку 40 тисяч
Сьогодні, 11:28
Ковельські оперативники встановили особу, причетну до пограбування 48-річного волинянина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася у п’ятницю вранці, 20 січня, у селищі Люблинець.
На вулиці населеного пункту незнайомий чоловік попросив у 48-річного ковельчанина телефон для здійснення дзвінка. Вибравши вдалий момент, зловмисник втік разом із смартфоном потерпілого, вартістю 4 тисячі гривень у невідомому напрямку. Згодом, використовуючи викрадений ґаджет, грабіжник зняв з банківського рахунку власника 40 тисяч гривень, які витратив на власний розсуд. Чоловік із заявою звернувся до поліції.
На виклик прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти кінологічного центру ГУНП. Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, та вилучили низку речових доказів.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що злочин скоїв раніше судимий 19-річний житель Ковельського району.
Зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася у п’ятницю вранці, 20 січня, у селищі Люблинець.
На вулиці населеного пункту незнайомий чоловік попросив у 48-річного ковельчанина телефон для здійснення дзвінка. Вибравши вдалий момент, зловмисник втік разом із смартфоном потерпілого, вартістю 4 тисячі гривень у невідомому напрямку. Згодом, використовуючи викрадений ґаджет, грабіжник зняв з банківського рахунку власника 40 тисяч гривень, які витратив на власний розсуд. Чоловік із заявою звернувся до поліції.
На виклик прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти кінологічного центру ГУНП. Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, та вилучили низку речових доказів.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що злочин скоїв раніше судимий 19-річний житель Ковельського району.
Зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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