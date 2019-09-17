19-річний волинянин, використовуючи викрадений ґаджет, зняв з банківського рахунку 40 тисяч

Ковельські оперативники встановили особу, причетну до пограбування 48-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася у п’ятницю вранці, 20 січня, у селищі Люблинець.На вулиці населеного пункту незнайомий чоловік попросив у 48-річного ковельчанина телефон для здійснення дзвінка. Вибравши вдалий момент, зловмисник втік разом із смартфоном потерпілого, вартістю 4 тисячі гривень у невідомому напрямку. Згодом, використовуючи викрадений ґаджет, грабіжник зняв з банківського рахунку власника 40 тисяч гривень, які витратив на власний розсуд. Чоловік із заявою звернувся до поліції.На виклик прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти кінологічного центру ГУНП. Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, та вилучили низку речових доказів.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.У рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що злочин скоїв раніше судимий 19-річний житель Ковельського району.Зловмисникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.