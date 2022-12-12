Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині

Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції на 5 років проти екс-нардепа Вадима Новинського та представників УПЦ МП та РПЦ.



Відповідний



Згідно з документом, відповідне рішення РНБО ухвалила 24 січня.



Санкції запровадили проти 10 осіб:



- екс-нардеп Вадим Новинський;

- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;

митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (Петро Лебідь);

- "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Ростислав Швець;

- "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Костянтин Чєрнишов;

- "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви;

- керуючий Джанкойською єпархією" Олександр Овсянніков;

- "архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ" Олександр Таранов;

- митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ Олег Іванов;



- єпископ Роменський і Буринський УПЦ Олексій Маслєнніков;



- "єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії" В'ячеслав Опанасенко;

- керуючий Феодосійською єпархією УПЦ, митрополит Платон Володимир Удовенко.



Санкції зокрема передбачають блокування усіх активів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниувів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції на 5 років проти екс-нардепа Вадима Новинського та представників УПЦ МП та РПЦ.Відповідний указ №43/2023 від 24 січня опублікований на сайті глави держави.Згідно з документом, відповідне рішення РНБО ухвалила 24 січня.Санкції запровадили проти 10 осіб:- екс-нардеп- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;митрополит Вишгородський та Чорнобильський- "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви"- "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви"- "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви;- керуючий Джанкойською єпархією"- "архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ"- митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ- єпископ Роменський і Буринський УПЦ- "єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії"- керуючий Феодосійською єпархією УПЦ, митрополит ПлатонСанкції зокрема передбачають блокування усіх активів.

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