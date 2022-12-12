Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині

Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції на 5 років проти екс-нардепа Вадима Новинського та представників УПЦ МП та РПЦ.

Відповідний указ №43/2023 від 24 січня опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, відповідне рішення РНБО ухвалила 24 січня.

Санкції запровадили проти 10 осіб:

- екс-нардеп Вадим Новинський;
- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (Петро Лебідь);
- "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Ростислав Швець;
- "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Костянтин Чєрнишов;
- "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви;
- керуючий Джанкойською єпархією" Олександр Овсянніков;
- "архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ" Олександр Таранов;
- митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ Олег Іванов;

- єпископ Роменський і Буринський УПЦ Олексій Маслєнніков;

- "єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії" В'ячеслав Опанасенко;
- керуючий Феодосійською єпархією УПЦ, митрополит Платон Володимир Удовенко.

Санкції зокрема передбачають блокування усіх активів.

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Теги: Паша Мерседес, санкції, УПЦ МП, РПЦ, указ президента
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