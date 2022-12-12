Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині
Сьогодні, 11:48
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції на 5 років проти екс-нардепа Вадима Новинського та представників УПЦ МП та РПЦ.
Відповідний указ №43/2023 від 24 січня опублікований на сайті глави держави.
Згідно з документом, відповідне рішення РНБО ухвалила 24 січня.
Санкції запровадили проти 10 осіб:
- екс-нардеп Вадим Новинський;
- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (Петро Лебідь);
- "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Ростислав Швець;
- "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Костянтин Чєрнишов;
- "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви;
- керуючий Джанкойською єпархією" Олександр Овсянніков;
- "архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ" Олександр Таранов;
- митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ Олег Іванов;
- єпископ Роменський і Буринський УПЦ Олексій Маслєнніков;
- "єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії" В'ячеслав Опанасенко;
- керуючий Феодосійською єпархією УПЦ, митрополит Платон Володимир Удовенко.
Санкції зокрема передбачають блокування усіх активів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідний указ №43/2023 від 24 січня опублікований на сайті глави держави.
Згідно з документом, відповідне рішення РНБО ухвалила 24 січня.
Санкції запровадили проти 10 осіб:
- екс-нардеп Вадим Новинський;
- намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (Петро Лебідь);
- "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви" Ростислав Швець;
- "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Костянтин Чєрнишов;
- "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви;
- керуючий Джанкойською єпархією" Олександр Овсянніков;
- "архієпископ Ровеньківський і Свердловський РПЦ" Олександр Таранов;
- митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ Олег Іванов;
- єпископ Роменський і Буринський УПЦ Олексій Маслєнніков;
- "єпископ Коктебельський РПЦ, вікарій Феодосійської єпархії" В'ячеслав Опанасенко;
- керуючий Феодосійською єпархією УПЦ, митрополит Платон Володимир Удовенко.
Санкції зокрема передбачають блокування усіх активів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку деякі школи на один день переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 12:06
Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода
Сьогодні, 11:55
Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині
Сьогодні, 11:48
Звільнили з посад п’ять керівників обласних прокуратур
Сьогодні, 11:35
19-річний волинянин, використовуючи викрадений ґаджет, зняв з банківського рахунку 40 тисяч
Сьогодні, 11:28
Медіа