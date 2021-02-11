У Луцьку деякі школи на один день переходять на «дистанційку»

У Луцьку деякі школи на один день переходять на «дистанційку»
26 січня переважна частина закладів середньої освіти буде проводити навчання за дистанційною формою через перекриття води на правобережній частині Луцька.

Про це виданню ВСН повідомив начальник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

За його словами педагогічна рада кожної школи за потреби можуть приймати рішення про зміну режиму закладу, зокрема, перехід на дистанційну форму навчання.

«Про своє рішення школи повідомляють департамент, аби ми були в курсі. А ситуація з відсутністю води надзвичайно важлива, бо це не лише питна вода, а й купинка роботи санвузлів та харчоблоку. Тобто без світла не така ситуація критична, як без води. Загалом більшій школі у цій ситуації складніше справитися, ніж меншій, де можна зробити певний запас води на день. Наразі складно сказати, яка саме кількість шкіл буде працювати дистанційно, бо ще не усі відзвітувалися, але більші школи перейдуть на дистанційну форму навчання на один день», - зазначає Віталій Бондар.

У свою чергу інформації стосовно дитячих садочків поки немає.

«Ці заклади мають меншу кількість дітей, і теж мають змогу запастися водою. У них є питні баки, тобто зупиняти їх роботу нагальної потреби немає. Але за необхідності будемо повідомляти батьків про таку необхідність, можливо про скорочений робочий день закладу. Бо батькам теж потрібно йти на зустріч», - зазначив начальник департаменту.

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Теги: дистанційне навчання, Луцьк, школи
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