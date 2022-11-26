Наприкінці січня Україну накриє потепління зі снігопадами
Сьогодні, 12:20
До кінця поточного тижня в Україні буде переважно сухо. Ночами очікуються морози, а вдень температура коливатиметься від невеликих "мінусів" до невеликих "плюсів". Однак в останні дні місяця погода почне змінюватися.
ро це свідчать дані Погода УНІАН.
Так, 30 січня вдень практично по всій Україні повітря прогріється до "нуля" або навіть вище. Легкі денні морози до -1° можливі лише місцями на заході та на Сумщині. Очікується невелика хмарність і опади. Сніг пройде в більшості західних областей, а також зачепить північні регіони.
Завершиться січень потеплінням, похмурою погодою та опадами. Вночі температура не опускатметься ся нижче -4°, а вдень вже практично по всій країні буде 0°...+2°.
Опади поширяться вже на всі західні і північні області, а також деякі центральні області, зачеплять Харківщину та навіть Крим. Місцями при підвищенні температури сніг буде мокрим.
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ро це свідчать дані Погода УНІАН.
Так, 30 січня вдень практично по всій Україні повітря прогріється до "нуля" або навіть вище. Легкі денні морози до -1° можливі лише місцями на заході та на Сумщині. Очікується невелика хмарність і опади. Сніг пройде в більшості західних областей, а також зачепить північні регіони.
Завершиться січень потеплінням, похмурою погодою та опадами. Вночі температура не опускатметься ся нижче -4°, а вдень вже практично по всій країні буде 0°...+2°.
Опади поширяться вже на всі західні і північні області, а також деякі центральні області, зачеплять Харківщину та навіть Крим. Місцями при підвищенні температури сніг буде мокрим.
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