Наприкінці січня Україну накриє потепління зі снігопадами





ро це свідчать дані



Так, 30 січня вдень практично по всій Україні повітря прогріється до "нуля" або навіть вище. Легкі денні морози до -1° можливі лише місцями на заході та на Сумщині. Очікується невелика хмарність і опади. Сніг пройде в більшості західних областей, а також зачепить північні регіони.



Завершиться січень потеплінням, похмурою погодою та опадами. Вночі температура не опускатметься ся нижче -4°, а вдень вже практично по всій країні буде 0°...+2°.



Опади поширяться вже на всі західні і північні області, а також деякі центральні області, зачеплять Харківщину та навіть Крим. Місцями при підвищенні температури сніг буде мокрим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця поточного тижня в Україні буде переважно сухо. Ночами очікуються морози, а вдень температура коливатиметься від невеликих "мінусів" до невеликих "плюсів". Однак в останні дні місяця погода почне змінюватися.ро це свідчать дані Погода УНІАН Так, 30 січня вдень практично по всій Україні повітря прогріється до "нуля" або навіть вище. Легкі денні морози до -1° можливі лише місцями на заході та на Сумщині. Очікується невелика хмарність і опади. Сніг пройде в більшості західних областей, а також зачепить північні регіони.Завершиться січень потеплінням, похмурою погодою та опадами. Вночі температура не опускатметься ся нижче -4°, а вдень вже практично по всій країні буде 0°...+2°.Опади поширяться вже на всі західні і північні області, а також деякі центральні області, зачеплять Харківщину та навіть Крим. Місцями при підвищенні температури сніг буде мокрим.

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