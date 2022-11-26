Наприкінці січня Україну накриє потепління зі снігопадами

Наприкінці січня Україну накриє потепління зі снігопадами
До кінця поточного тижня в Україні буде переважно сухо. Ночами очікуються морози, а вдень температура коливатиметься від невеликих "мінусів" до невеликих "плюсів". Однак в останні дні місяця погода почне змінюватися.

ро це свідчать дані Погода УНІАН.

Так, 30 січня вдень практично по всій Україні повітря прогріється до "нуля" або навіть вище. Легкі денні морози до -1° можливі лише місцями на заході та на Сумщині. Очікується невелика хмарність і опади. Сніг пройде в більшості західних областей, а також зачепить північні регіони.

Завершиться січень потеплінням, похмурою погодою та опадами. Вночі температура не опускатметься ся нижче -4°, а вдень вже практично по всій країні буде 0°...+2°.

Опади поширяться вже на всі західні і північні області, а також деякі центральні області, зачеплять Харківщину та навіть Крим. Місцями при підвищенні температури сніг буде мокрим.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: снігопад, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наприкінці січня Україну накриє потепління зі снігопадами
Сьогодні, 12:20
У Луцьку деякі школи на один день переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 12:06
Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода
Сьогодні, 11:55
Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині
Сьогодні, 11:48
Звільнили з посад п’ять керівників обласних прокуратур
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка
26 листопад, 2022, 08:04
Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози
11 березень, 2021, 20:00
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
25 грудень, 2018, 10:22
Сніг це стихія: волинян просять не виїжджати з дому без нагальної потреби Сніг це стихія: волинян просять не виїжджати з дому без нагальної потреби
31 грудень, 2017, 11:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наприкінці січня Україну накриє потепління зі снігопадами
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку деякі школи на один день переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 12:06
 0
Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода
Сьогодні, 11:55
 0
Зеленський ввів у дію санкції проти митрополита Павла Лебедя, який служив на Волині
Сьогодні, 11:48
 0
Звільнили з посад п’ять керівників обласних прокуратур
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8