Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода

Чому в частині помешкань лучан при вимкненні світла зникає вода
У Луцьку фіксуються скарги лучан щодо зникнення водопостачання саме в години вимкнення електропостачання. Із цією проблемою переважно звертаються мешканці правобережної частини міста вздовж річки Стир – це 33-й, 40-й квартали, р-н Теремно та інші, які живуть вище четвертого-п’ятого поверхів.

Про це повідомляють у пресслужбі КП «Луцькводоканал».

Причина полягає в тому, що водопостачання цих квартир здійснюється підвищувальними насосними станціями (ПНС), які знаходяться поруч із будинками і робота яких залежить від електроенергії. Одна така станція забезпечує підвищення тиску подачі води у групі від 1 до 10 дев’ятиповерхових будинків. Таких ПНС – майже 50 у Луцьку.

Коли енергетики застосовують графіки відключень, вони формують ланцюжок з кабельних ліній та трансформаторних підстанцій, які вимикаються у ті чи інші години. Трансформаторних підстанцій дуже багато по місту і один будинок може отримувати електроенергію від однієї станції, а інший, навіть розташований поруч, від іншої.

Коли обленерго здійснює вимкнення електропостачання, вимикаються і велика кількість підвищувальних насосних станцій (ПНС). В багатьох випадках ПНС, попри те, що знаходяться поруч з будинком, отримують енергію від підстанції, яка не відключається. Відповідно, в мешканців нема світла, але є вода - бо ПНС лишаються під напругою.

Однак, є випадки, коли в ланцюжок відключення потрапляє електропідстанція, яка живить водночас і підвищувальну насосну станцію (ПНС), і будинок – у такому випадку в мешканців немає ні світла, ні води, але тільки у тих, які живуть вище 5-го поверху, через відсутність живлення і неможливість підняти воду на вищі поверхи, оскільки головні насосні станції на водозаборах працюють безперебійно, а отже до четвертого поверху вода подається не залежно від вимкнень електропостачання. Інколи технічно неможливо забезпечити неодночасне відключення ПНС і будинку, тому такі ситуації і виникають.

Енергетики періодично змінюють графіки відключення. Фактично, вони змінюють ланцюжок живлення і частина мешканців потрапляють в тимчасові ситуації, коли водночас відключені і підвищувальна насосна станція, і їх будинок, хоча раніше цього не відбувалося.

"Тому чи буде відключатися ПНС – залежить лише від графіку відключень електроенергії, а не від КП «Луцькводоканал». Водночас акцентуємо увагу мешканців на тому, що у вказаних ситуаціях не варто шукати проблему в енергетиках чи працівниках водоканалу. Така ситуація обумовлена єдиною причиною – війною Росії проти України і терористичними атаками ворога на об’єкти інфраструктури", - наголошують у Луцькводоканалі.

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Теги: Волинь, вода, світло
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