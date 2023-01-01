Звільнили з посад п’ять керівників обласних прокуратур

Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.



Про це повідомили на



Зокрема, звільнили:



Віктора Приходька (Запорізька область),



Володимира Твердохліба (Кіровоградська),



Антона Столітнього (Полтавська),



Олексія Тубельця (Сумська),



Сергія Василину (Чернігівська).



Нагадаємо, що глава держави підписав укази

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