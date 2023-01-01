Звільнили з посад п’ять керівників обласних прокуратур

Звільнили з посад п’ять керівників обласних прокуратур
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

Зокрема, звільнили:

Віктора Приходька (Запорізька область),

Володимира Твердохліба (Кіровоградська),

Антона Столітнього (Полтавська),

Олексія Тубельця (Сумська),

Сергія Василину (Чернігівська).

Нагадаємо, що глава держави підписав укази про звільнення голів п'яти обласних військових адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.

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Теги: Прокурори, області, звільнення
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