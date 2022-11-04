Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА. СПИСОК
Сьогодні, 13:10
Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.
Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:
Дніпропетровської - Валентин Резніченко,
Запорізької - Олександр Старух,
Київської - Олексій Кулеба,
Сумської - Дмитро Живицький,
Херсонської - Ярослав Янушевич.
Крім того, на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.
В`ячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони України;
Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій України;
В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій України;
Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики України.
Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОДА.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.
Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:
Дніпропетровської - Валентин Резніченко,
Запорізької - Олександр Старух,
Київської - Олексій Кулеба,
Сумської - Дмитро Живицький,
Херсонської - Ярослав Янушевич.
Крім того, на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.
В`ячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони України;
Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій України;
В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій України;
Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики України.
Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОДА.
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