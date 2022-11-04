Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА. СПИСОК

Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА. СПИСОК
Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.

Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:

Дніпропетровської - Валентин Резніченко,

Запорізької - Олександр Старух,

Київської - Олексій Кулеба,

Сумської - Дмитро Живицький,

Херсонської - Ярослав Янушевич.

Крім того, на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.

В`ячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики України.

Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОДА.


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Теги: Росія, Україна, війна, голови ОВА, звільнення
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