Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА. СПИСОК





Про це повідомляє



Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:



Дніпропетровської - Валентин Резніченко,



Запорізької - Олександр Старух,



Київської - Олексій Кулеба,



Сумської - Дмитро Живицький,



Херсонської - Ярослав Янушевич.



Крім того, на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.



В`ячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони України;



Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій України;



В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій України;



Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики України.



Нагадаємо, що сьогодні





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.Дніпропетровської -Запорізької -Київської -Сумської -Херсонської -Крім того, на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.- заступника міністра оборони України;- заступника міністра розвитку громад та територій України;- заступника міністра розвитку громад та територій України;- заступника міністра соціальної політики України.Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко , і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОДА.

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