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Скільки приватних будинків в Україні знищили росіяни під час повнтомасштабного вторгнення

Скільки приватних будинків в Україні знищили росіяни під час повнтомасштабного вторгнення
Станом на грудень 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, оцінюється в 137,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE), аналітичний підрозділ якої здійснює такий підрахунок в рамках проекту "Росія заплатить".

"Порівняно з останніми розрахунками станом на листопад 2022 року загальна сума збитків зросла на майже 2 млрд доларів. Росія продовжує завдавати руйнування інфраструктурі України шляхом масованих атак, обстрілів і ведення бойових дій. За оцінкою експертів проекту KSE "Росія заплатить" найбільше зростання збитків за підсумками грудня пов'язане зі збільшенням втрат від руйнування житлового фонду, закладів освіти та об'єктів сфер культури, релігії та спорту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються в 54 млрд доларів. За грудень ця сума зросла ще на 1,5 млрд доларів.

За більш ніж десять місяців війни в цілому пошкоджено або зруйновано 149,3 тис. житлових будинків, серед яких 131,4 тис. приватних будинків, 17,5 тис. – багатоквартирних і 280 гуртожитків.

"Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються також інфраструктура, з нанесеними збитками на 35,6 млрд доларів, промисловість і втрати підприємств – 13 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

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Теги: інфраструктура, Росія, знищення, обстріли
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