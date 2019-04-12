Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня
Погода ще довго не зможе порадувати нас теплом, а от Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка зігріває своїх глядачів щотижня. Найгарячіші вистави, найзатишніша атмосфера та найтепліші враження! Головне – забронювати квиток завчасно.

Наприклад, зовсім скоро – п'янка драма інакшості «Фрекен Жюлі» А. Ю. Стріндберга (режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста) перенесе глядачів у дику купальську ніч, де вирують пристрасті, а на дуелі характерів переможець може відчути себе переможеним...

Коли: 26 січня, о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня


Зауважують: вистава на камерній сцені, тож кількість квитків обмежена.

У п'ятницю, 27 січня, на камерній сцені чаруватиме глядачів історія глибинної самотності, що переросла в історію кохання. Вистава «Замовляю любов» Тетяни Іващенко (режисерка – заслужена артистка України Ірина Стежка) вразить кожного та кожну.

Початок – о 18:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня


У суботу, 28 січня, усі охочі зможуть переглянути уже давно відому, але і досі улюблену виставу «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса (режисер – Микола Яремків).

Початок – о 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня


Наступного дня на великій сцені – комедія «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненка у постановці цього ж режисера.

Коли: 29 січня, о 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня


У театрі не забувають і про найменших глядачів – недільного ранку на них чекає зимова казочка «Піколетто» Павла Гарбуза за мотивами казки Ренато Рашела (режисер – Павло Гарбуз).

Коли: 29 січня, о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня


Як бачите, вистав чимало, тож обирайте для себе найкращий варіант і забирайте найкращі місця заздалегідь!

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк, варте уваги
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