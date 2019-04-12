Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 26–29 січня

Погода ще довго не зможе порадувати нас теплом, а от Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка зігріває своїх глядачів щотижня. Найгарячіші вистави, найзатишніша атмосфера та найтепліші враження! Головне – забронювати квиток завчасно.Наприклад, зовсім скоро – п'янка драма інакшостіА. Ю. Стріндберга (режисерка – заслужена артистка України) перенесе глядачів у дику купальську ніч, де вирують пристрасті, а на дуелі характерів переможець може відчути себе переможеним...26 січня, о 18:00.Зауважують: вистава на камерній сцені, тожУ п'ятницю,, на камерній сцені чаруватиме глядачів історія глибинної самотності, що переросла в історію кохання. Вистава(режисерка – заслужена артистка України) вразить кожного та кожну.Початок –У суботу,, усі охочі зможуть переглянути уже давно відому, але і досі улюблену виставу(режисер –).Початок –Наступного дня на великій сцені – комедіяГ. Квітки-Основ'яненка у постановці цього ж режисера.29 січня, о 17:00.У театрі не забувають і про найменших глядачів – недільного ранку на них чекає зимова казочказа мотивами казки Ренато Рашела (режисер – Павло Гарбуз).29 січня, о 12:00.Як бачите, вистав чимало, тож обирайте для себе найкращий варіант і забирайте найкращі місця заздалегідь!