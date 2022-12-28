Правобережна частина Луцька на день залишиться без води
Сьогодні, 12:27
26 січня у правобережній частині Луцька тимчасово буде відсутнє водопостачання.
Про це повідомили у КП «Луцькводоканал».
26 січня з 9:00 і до завершення робіт, орієнтовно до 19:00 год, буде відсутнє водопостачання у правобережній частині річки Стир: центральна частина міста, Завокзальний район, 33-й, 40-й, 40-йА, 55-й мікрорайони, р-н Теремно. Такі заходи впроваджуються у зв’язку з аварійною заміною запірної арматури діаметром 600 мм на центральному водогоні ДНС та ліквідацією аварій на водогонах. А також у зв’язку з підготовкою водогону до заміни по програмі співпраці з Європейським Інвестиційним Банком.
У Луцькводоканалі наголошують на необхідності завчасно підготувати запаси питної води.
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Про це повідомили у КП «Луцькводоканал».
26 січня з 9:00 і до завершення робіт, орієнтовно до 19:00 год, буде відсутнє водопостачання у правобережній частині річки Стир: центральна частина міста, Завокзальний район, 33-й, 40-й, 40-йА, 55-й мікрорайони, р-н Теремно. Такі заходи впроваджуються у зв’язку з аварійною заміною запірної арматури діаметром 600 мм на центральному водогоні ДНС та ліквідацією аварій на водогонах. А також у зв’язку з підготовкою водогону до заміни по програмі співпраці з Європейським Інвестиційним Банком.
У Луцькводоканалі наголошують на необхідності завчасно підготувати запаси питної води.
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