Волинські нацгвардійці отримали квадрокоптер MAVIC 3

У волинських гвардійців з’явився ще один квадрокоптер – DJI MAVIC 3 Classic. Дрон передав директор ТОВ «Україна-Баїв»Про це повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку.Підприємець активно допомагає силам оборони і зокрема – волинському підрозділу Національної гвардії.«Хочеться, щоб перемога над російською ордою настала якнайшвидше. Національна гвардія відіграє важливу роль в обороні нашого регіону, захисті громадян. Завдяки їй волиняни спокійніше сплять. Це і мотивує нас допомагати захисникам», – каже Ігор Павлович.Квадрокоптер DJI MAVIC 3 Classic широко застосовується силами оборони України для бойових завдань. Він має покращені характеристики, дає змогу здійснювати більш тривалі польоти і на більшу відстань, ніж багато інших моделей, – кажуть гвардійці.