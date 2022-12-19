Волинські нацгвардійці отримали квадрокоптер MAVIC 3
Сьогодні, 12:20
У волинських гвардійців з’явився ще один квадрокоптер – DJI MAVIC 3 Classic. Дрон передав директор ТОВ «Україна-Баїв» Ігор Павлович.
Про це повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку.
Підприємець активно допомагає силам оборони і зокрема – волинському підрозділу Національної гвардії.
«Хочеться, щоб перемога над російською ордою настала якнайшвидше. Національна гвардія відіграє важливу роль в обороні нашого регіону, захисті громадян. Завдяки їй волиняни спокійніше сплять. Це і мотивує нас допомагати захисникам», – каже Ігор Павлович.
Квадрокоптер DJI MAVIC 3 Classic широко застосовується силами оборони України для бойових завдань. Він має покращені характеристики, дає змогу здійснювати більш тривалі польоти і на більшу відстань, ніж багато інших моделей, – кажуть гвардійці.
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Про це повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку.
Підприємець активно допомагає силам оборони і зокрема – волинському підрозділу Національної гвардії.
«Хочеться, щоб перемога над російською ордою настала якнайшвидше. Національна гвардія відіграє важливу роль в обороні нашого регіону, захисті громадян. Завдяки їй волиняни спокійніше сплять. Це і мотивує нас допомагати захисникам», – каже Ігор Павлович.
Квадрокоптер DJI MAVIC 3 Classic широко застосовується силами оборони України для бойових завдань. Він має покращені характеристики, дає змогу здійснювати більш тривалі польоти і на більшу відстань, ніж багато інших моделей, – кажуть гвардійці.
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